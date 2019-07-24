Выдающиеся граждане получили высшие государственные награды (ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня в ходе официальной церемонии в здании президентуры Игорь Додон вручил высокие государственные награды, которые ранее были присуждены указами главы государства.

Так, группа граждан Республики Молдова, которые работают в различных областях и в течение многих лет отличились усердным и самоотверженным трудом, активной гражданской позицией и вкладом в продвижение общечеловеческих ценностей, получила ордена и медали от президента страны.

– Выразил свое уважение и благодарность за их усердный труд и терпение, которое они каждодневно демонстрируют, за дарование и самоотверженность. Пожелал всем вдохновения, успеха и новых высоких достижений, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.