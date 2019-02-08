Выдающиеся граждане Молдовы получили награды от президента (ФОТО)

0

Глава государства сегодня вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова, которым они были присуждены президентскими указами в знак высокой оценки особых заслуг перед государством, за многолетний и добросовестный труд в их профессиональных сферах.

По словам президента, люди, получившие соответствующие награды, представляют разные области деятельности и являются простыми гражданами Республики Молдова, которые каждодневным трудом способствуют развитию и процветанию нашего государства. Игорь Додон поблагодарил всех за колоссальный труд и терпение, проявляемые ими каждый день, за профессиональную деятельность и преданность, и пожелал им вдохновения и успеха в дальнейшем.