Выдающиеся граждане Молдовы получили награды от президента (ФОТО)

Выдающиеся граждане Молдовы получили награды от президента (ФОТО)

Глава государства сегодня вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова, которым они были присуждены президентскими указами в знак высокой оценки особых заслуг перед государством, за многолетний и добросовестный труд в их профессиональных сферах.

По словам президента, люди, получившие соответствующие награды, представляют разные области деятельности и являются простыми гражданами Республики Молдова, которые каждодневным трудом способствуют развитию и процветанию нашего государства. Игорь Додон поблагодарил всех за колоссальный труд и терпение, проявляемые ими каждый день, за профессиональную деятельность и преданность, и пожелал им вдохновения и успеха в дальнейшем.

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