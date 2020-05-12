Выбросил тело в выгребную яму: в Яловенах задержали подозреваемого в зверском убийстве

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Полицейские задержали 55-летнего жителя села Вэратик Яловенского района, подозреваемого в жестоком убийстве односельчанина. По данным полиции, мужчина убил мужчину, с котором употреблял спиртные напитки, а потом скинул его тело в выгребную яму.

Согласно полученной информации, 42-летний мужчина был объявлен в розыск ещё 24 апреля. Его мать обратилась в полицию с просьбой найти сына, который ушел из дома 21 апреля и не вернулся. Тело пропавшего было найдено вчера, 11 мая, в выгребной яме односельчанина, передаёт deschide.md.

– Точную причину смерти пока не удалось установить, так как труп находился в стадии разложения. Будет проведена судмедэкспертиза, которая определит, каким способом был убит мужчина, – сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был помещён под арест на 72 часа. Обстоятельства преступления выясняются.

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