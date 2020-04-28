Выбрана авиакомпания, которая выполнит чартерные рейсы на этой неделе

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Орган гражданской авиации сообщает, что была отобрана авиакомпания, которая в период с 27 апреля по 3 мая выполнит чартерные рейсы для граждан Молдовы, находящихся за границей.

Речь идет о компании “Air Moldova”. Она доставит наших сограждан в Кишинев из Варшавы, Франкфурта, Венеции, Вероны и Лондона. Расписание рейсов будет опубликовано на официальном сайте фирмы, а стоимость билетов указана ниже.

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