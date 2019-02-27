Выборы закончились грустными похоронами лакеев и подпевал олигархата

Они уже делили портфели, лавры, потоки. Они уже видели, как ПСРМ набирает 7-8% и уходит в небытие.

Но все закончилось полным провалом. Некогда самые крупные партии страны превратились не просто в карликов. Они испарились. Их нет.

НП проиграла даже в Бельцах – своем родовом гнезде. Бельчане не простили открытых нападок на Россию за освобождение пилотов, подыгрывание ДПМ, обливание грязью президента и ПСРМ в самый сложный для них момент. И все это на фоне открытой поддержки социалистов со стороны Владимира Путина! Не клеилось в голове граждан, как якобы “пророссийские партии” облаивают Россию, друга Путина, амнистию, открытие рынков. Как они обвиняли Россию “в кураторстве” над ДПМ и ПСРМ!

Но лучший подарок для наших граждан – это, безусловно, полный провал унионистов. Либералы и крайне правые из ODIP набрали 1%!!! И это после того, как они с размахом отпраздновали «столетие унири», щеголяли декларациями об унире от 170 молдавских примэрий, хвастались ростом сторонников унири до 50% ! Всё, господа. Финита ля комедия. Унионисты обезглавлены. Хватит издеваться над ветеранами войны, русскоязычными, молдаванами!

В год «великой унири» Траян Бэсеску лишился молдавского гражданства. В год «великой унири» ЛП и Дорин Киртоакэ лишились контроля над столицей. В год «великой унири» ЛП, партия Шалару (Руслан Кодряну) с треском проиграли на столичных выборах, набрав по 4% каждый!

Сегодня их выкурили уже и из парламента. Надеюсь, навсегда.