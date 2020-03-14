Выборы в Хынчештах: ручки будут дезинфицировать после каждого избирателя

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Новые парламентские выборы в избирательном округе № 38, Хынчешть, запланированные на 15 марта, будут проходить в условиях повышенной защиты и гигиены, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.

Председатель Окружного избирательного совета Хынчешть Зинаида Дубчак рассказала, что на всех избирательных участках будут антисептические средства, а члены избирательных бюро будут носить медицинские маски. Также поток людей на избирательных участках будет регулироваться.

Кроме того, ручки будут дезинфицировать после каждого избирателя, а каждые два часа на избирательных участках будет проходить дезинфекция всех поверхностей. Один из членов избирательного бюро на каждом участке будет отвечать за общественный порядок, передаёт ipn.md.

Председатель Избирательного совета округа Хынчешть добавила, что рассматривается возможность того, чтобы каждый избиратель, войдя на избирательный участок, смог продезинфицировать руки антисептиком или помыть руки. Стоящих группами избирателей будут информировать об опасности заболевания COVID-19 и рекомендовать вернуться домой после голосования.

В округе № 38, Хынчешть, будут открыты 44 избирательных участков.