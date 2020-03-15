Выборы в Хынчештах: последние данные

Выборы в Хынчештах: последние данные

Голосование в одномандатном округе №38, Хынчешты, проходит в нормальном режиме. До 14.00 свой выбор сделали около 9800 избирателей или 16% от числа включенных в списки. 

Самая высокая явка – в селе Сарата Мерешень, где к 14.00 к урнам вышли примерно 25%. Меньше всего проголосовали в Лэпушне – около 10%. В селе Бэлчана свой выбор сделали 228 человек.

Напомним, избирательные участки закроются в 21.00. Голосование проходит в строжайших мерах безопасности – ручки и печати после каждого избирателя тщательно дезинфицируют. Дезинфицирующие средства стоят на входе на каждый участок. Все сотрудники участков работают в масках и в перчатках.

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