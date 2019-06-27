Выборы в Гагаузии: печать бюллетеней начнется завтра

Выборы в Гагаузии: печать бюллетеней начнется завтра

Бюллетени для голосования на выборах главы Гагаузии начнут печатать утром в пятницу, 28 июня, на государственном предприятии «Центральная типография». Соответствующее решение приняла избирательная комиссия автономии.

Как пишет moldpres.md, для проведения выборов башкана АТО Гагауз-Ери будет отпечатано 107 499 бюллетеней. Бюллетень будет сиреневого цвета шириной 140 мм. Кандидаты будут располагаться в бюллетене в соответствии с очередностью их регистрации в ЦИК автономии.

На гагаузском языке будет отпечатано 3 108 бюллетеней, а на молдавском – 2 722. Больше всего бюллетеней – 101 669 – отпечатают на русском языке.

Выборы башкана состоятся 30 июня.

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