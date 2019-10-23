Выборы: ПСРМ побеждает, ДПМ теряет позиции

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О том, как демократы лишаются власти

Местные выборы сильно изменили картину власти в стране. У Партии социалис-тов РМ больше всех депутатов в парламенте (36), самая большая фракция в Кишинёвском муниципальном совете (22), они одержали победу в 15 районных и муниципальных советах. ПСРМ победила в 124 примэриях страны, 12 городах с первого тура, а во втором туре её кандидаты поборются за власть в 179 населённых пунктах. А вот Демпартия и её сателлиты – Партия ШОР и «Наша Партия» – получили серьёзный удар.

Наблюдатели в шоке

Местные выборы 2019 года шокировали многих наблюдателей.

Во-первых, беспрецедентно низкой явкой граждан на выборы. По стране участвовало 41,6%, по столице и того меньше – 36,05 %! Проще говоря, две трети избирателей не участвовали в выборах, что создаёт опасные прецеденты для хрупкой молдавской политической системы.

Обычно это объясняется общей разочарованностью электората. По нашему мнению, есть и фактор усталости – были парламентские выборы, затем прошли выборы башкана Гагаузии, за ними – сразу же местные. Но самое опасное здесь то, что растёт число граждан, которым не интересен сам политический процесс. Они не верят, что от них что-то зависит. Они, в отличие от среднего класса из пригородов столицы, апатичны, аполитичны, меркантильны. Им глубоко плевать, кто победит, что будет со страной, с городом! Для них стакан вина и 200 леев за голос – ключевой аргумент. И рассказы о справедливости, социализме, нейтралитете и ЕврАзЭС наводят на них откровенную скуку. Впрочем, как и рассказы про ЕС, капитализм и либеральную демократию.

Другими словами, растёт маргинальный слой граждан, состоящий из люмпенов, нищих, деклассированных элементов, безработных и т. д. Это открывает широкие манёвры для олигархических партий – ДПМ, Партии ШОР и «Нашей Партии», которые легко могут использовать технологию подкупа, шоу и политической виктимизации.

Во-вторых, выборы проходили на фоне общего экономического кризиса, дефицита бюджета (дыра – 5 млрд леев), повышения цен на электричество на 15 % (29 банов) на севере страны со стороны подконтрольного ДПМ НАРЭ, на продукты питания!

И всё это происходило на фоне бездействия прокуратуры, которая задерживала и тут же освобождала М. Таубер, Р. Апостолову и других.

Всё это подрывало позиции ПСРМ и блока ACUM, которые за четыре месяца во власти не успели разрулить сотни проблем, оставшихся в наследство от Демпартии. Особенно повышение цен почувствовали на севере страны. Там киловатт электроэнергии дошёл до 2,21 лея!

В-третьих, ДПМ имела мощные позиции в стране, контролируя всю вертикаль местной власти. Речь идёт о 28 председателях районов из 32, о 700 мэриях из 898! Правительство, подконтрольное блоку ACUM, сфокусировалось на внешних переговорах, сильно запоздав с отстранением чиновников из ДПМ на местах. Вследствие этого ГП Registru, полиция, налоговая, соцработники, директора сотен госпредприятий работали слаженно на ДПМ. В некоторых регионах они помогали Р. Усатому (Бельцы, Вулканешты, Рышканы) и И. Шору. Мотивация на поверхности: победят ПСРМ или ACUM – они потеряют тёплые места!

В-четвёртых, ДПМ выступала единым картелем: ПКРМ, «НП», Партия ШОР – на левом фланге и ЛП (Д. Киртоакэ), ЕНП (Ю. Лянкэ) и ПНЕ (А. Шалару) – на правом. Эти партии помогают друг другу, пиарят друг друга, продвигают единый месседж и не уничтожают друг друга.

К примеру, Шор заявляет, что ПСРМ, которая первой раскрыла кражу миллиарда, украла миллиард! Тут же это подхватывает Усатый, потом Киртоакэ, Воронин и т. д. Поэтому бороться одновременно с целой ордой партий невозможно. Но нужно ясно понимать, что эти партии работают на возвращение Плахотнюка к власти.

Поэтому пока существует мощный и единый картель ДПМ, ситуацию изменить будет непросто. Особенно если учесть, что картель контролирует по сей день Генпрокуратуру, суды и СМИ.

Главная битва будет во втором туре. И если граждане верят в то, что у Молдовы есть будущее, победа над олигархическим картелем ДПМ неизбежна. А я убеждён, что они верят!

Общая картина выборов

Местные выборы имеют свою специфику. С одной стороны, есть выборы в районные и муниципальные советы. Они частично отражают политическое голосование, хотя играет роль и личность советников. С другой стороны, выбираются мэры. Здесь значение придаётся личным качествам кандидата, а политический аспект зачастую переходит на второй план. Исключением является только Кишинёв, где геополитика и политика преобладают во всём.

Если провести анализ выборов в районные и муниципальные советы, то их выиграла ПСРМ. Партия набрала 25,46%, то есть 298 836 голосов из 1 173 834! Блок ACUM – на втором месте с 21,25% голосов (249 432). ДПМ – на третьем с 15,12% (177 576). Партия ШОР – на четвёртом месте с 6,2% (73 018). Результат ЛДПМ – пятое место и 4,63% (54 335). На последнем месте «Наша Партия» Усатого с 4,4% (51 844).

Есть и второй аспект местных выборов – избрание примаров сёл и городов. Здесь политический фактор, как мы говорили выше, играет второстепенную роль. По этому показателю ДПМ пока на первом месте. Картина представляется следующей: ДПМ – 193 примара; ПСРМ – 124; ACUM – 82; ЛДПМ – 26; Партия ШОР – 13; «Наша Партия» – 9; ПКРМ – 4; Либеральная партия – 1; независимые – 64.

Однако тут важны некоторые уточнения.

Во-первых, ДПМ победила в основном в сёлах, в том числе в малых. В городах они проиграли, значит политически это ничего им не даёт.

Во-вторых, будет второй тур, и картинка может поменяться.

В-третьих, примары сёл быстро переходят к партиям власти.

В-четвёртых, эти примары сами являются перебежчиками из ЛДПМ, ПКРМ, ЛП, АНМ, представляя ДПМ лишь номинально. Большинство из этих примаров до сих пор боятся уголовных дел, которые хранятся в Генпрокуратуре. Но это пока, до завершения реформы судебно-правовой системы.

В-пятых, если раньше ДПМ контролировала более 700 примэрий, то сегодня как минимум в 3,5 раза меньше! В 2015 году кандидаты от Демпартии победили в 287 примэриях, сегодня – в 193. Остальных подкупили, перетянули силой.

Про председателей районов пока говорить рано, но перспективы у демократов тоже не радужные. Возможно, у ДПМ будут 2–3 председателя, а может, и ни одного. Чем чёрт не шутит.

Кто реально победил

Местные выборы сильно изменили картину власти в стране. ПСРМ взяла первое место по районным советам, ACUM – второе, ДПМ – третье. Партии ШОР, кроме Оргеева, нигде толком нет.

Ранее ДПМ контролировала более 700 примэрий из 900, 28 председателей районов из 32. Сегодня она лидирует только в шести районах с шансом везде остаться в оппозиции.

У союзника ДПМ «Нашей Партии» Р. Усатого большинство только в Бельцах. Всё! Но это недоразумение продлится недолго.

1) ПСРМ имеет самую крупную фракцию в парламенте. Теперь у неё стало на одного депутата больше – 36!

2) Также у ПСРМ самая крупная фракция в мунсовете Кишинёва – 22 советника из 51. Ранее у партии было 19 депутатов местного совета.

3) Вместо двух мэрий в пригородах стало четыре, в том числе в родном селе М. Гимпу Колонице – 72%, а также в Вадул-луй-Водах, Ватре, Криково. Также кандидаты ПСРМ вышли во второй тур в Сынжере и Бачое!

4) ПСРМ победила в 15 районных и муниципальных советах. ПСРМ взяла 124 мэрии с первого тура! Фактически она победила на местных выборах. Для сравнения: блок ACUM лидирует в 11 районных и муниципальных советах, ДПМ – в 6, Партия ШОР – в 1, «НП» – в 1.

5) У ПСРМ – абсолютное большинство (51%) в четырёх районных советах. Речь идёт о Бричанском, Окницком, Дондюшанском и Тараклийском районах. Также есть три района в АТО Гагаузия, где председателями будут представители Партии социалистов.

6) ПСРМ победила в 12 городах (4 больших – Чадыр-Лунге, Комрате, Бричанах, Окнице и в 8 малых – Вадул-луй-Водах, Ватре, Криково, Липканах (Бричанский р-н), Купчине (Единецкий р-н), Фрунзе (Окницкий р-н), Костештах (Рышканский р-н) и Бируинце (Сынжерейский р-н). Причём в Комрате Сергей Атанасов набрал 95% голосов избирателей.

7) Во второй тур вышли кандидаты от ПСРМ в 179 населённых пунктах! Важно отметить, что ПСРМ борется во втором туре в 18 городах, в том числе в столице и в 14 райцентрах – Рышканах, Дондюшанах, Сороках, Бессарабке, Единцах, Новых Аненах, Кантемире и т. д.

8) Таким образом ПСРМ добилась полного либо частичного успеха в 30 из 55 городов Молдовы (около 55%), включая муниципий Кишинёв.

9) «Наша Партия» в столице не взяла ни одного мандата, как и на парламентских выборах 2019 года. В 2015 году «НП» набрала 6% голосов и имела трёх советников в столице, по стране – 12,01% муниципальных и районных советников. Сегодня рейтинг «НП» обрушился в три раза – партия набрала только 4% в районные и муниципальные советы и полностью провалилась в Кишинёве. В 2015 году от «НП» было 44 мэра, сегодня – 9. Видимо, сыграли свою роль новости РБК, Спутник, Россия 24 про расследования в России возможного участия Р. Усатого в коррупционных схемах на РЖД и в наркотрафике, а также его связи с В. Плахотнюком. По крайней мере ясно одно: Усатый боится летать в Россию прямым рейсом. Там он нерукопожатен. Да и в Молдове его уголовные дела пока прикрывает Антикоррупционная прокуратура, до сих пор руководимая людьми Плахотнюка.

У ПКРМ в 2015 году было 5,14% в столичном мунсовете, три советника. На уровне муниципиев и районов – 12,28%! Сегодня у ПКРМ 1 советник в столице, партия практически отсутствует в районах и муниципиях! Связь ПКРМ с Плахотнюком и в бизнесе, и в политике – давно уже не секрет для кишинёвцев.

Это крах и начало конца, даже несмотря на то, что «НП» победила в четырёх городах. В Кишинёве лучше знают, кто есть кто. И здесь, как правило, зарождается или наоборот умирает любой проект.

Вывод следующий: главная битва будет во втором туре. И если граждане верят в то, что у Молдовы есть будущее, победа над олигархическим картелем ДПМ неизбежна. А я убеждён, что они верят!

Битва за второй тур

Учитывая тот факт, что в 380 населённых пунктах страны ни один кандидат не набрал больше половины голосов избирателей в первом туре, через две недели там будет организован второй тур голосования. В нём примут участие 175 кандидатов от ПСРМ, 173 – от ДПМ, 167 – от блока ACUM, 44 – от ЛДПМ, 38 – от Партии ШОР, 20 – от «Нашей Партии», 16 – от ПКРМ и 84 независимых кандидата, сообщает ЦИК.

Основная битва будет за столицу. Ион Чебан, набравший 40,19 %, одержал победу во всех пяти секторах столицы, а также в Сынжере, Ватре, Колонице, Вадул-луй-Водах и в Крикова. Андрей Нэстасе, получивший 31,08% голосов избирателей, вышел во второй тур за счёт остальных пригородов. Но и здесь

Д. Киртоакэ победил в двух сёлах – в Будештах и в Крузештах.

Несмотря на то что второй тур пройдёт в 380 населённых пунктах страны, битва ожидается в следующих городах: Кишинёве, Дондюшанах, Новых Аненах, Бессарабке, Кантемире, Сороках, Криулянах, Единцах, Штефан Водэ, Рышканах, Флорештах, Фалештах, Калараше, Леово и в Резине. Здесь у кандидатов ПСРМ есть реальный шанс на победу.

В любом случае ДПМ и её сателлиты – Партия ШОР, «Наша Партия» – получили серьёзный удар. Конечно, они пытаются создать олигархические плацдармы в Бельцах и Оргееве для возвращения Плахотнюка во власть, но получится ли это у Шора и Усатого? Не думаю.

Богдан Цырдя, политолог