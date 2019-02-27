Выборы прошли, что дальше? Ответ президента

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В рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” глава государства рассказал о дальнейшей процедуре, касающейся прошедших в Молдове парламентских выборов.

По словам Игоря Додона, до понедельника, 4 марта, ЦИК аккумулирует всю информацию о прошедших выборах, после чего результаты будут направлены в Конституционный суд. После этого у КС будет 5 дней для того, чтобы высказаться по этому поводу.

– Это означает, что к 8 марта, либо к 9, либо к 10, то есть, к концу будущей недели, Конституционный суд должен либо принять и утвердить мандаты депутатов, либо не принять. Если примет как минимум 2/3, но я надеюсь, что примет все мандаты, потому что играть этим – очень опасно. Не утвердить 30 или 34 мандата для каких-то комбинаций – очень опасно. Если примет – все результаты будут отправлены в парламент, и с этого момента начинается уже моя юрисдикция. Я могу созвать первое заседание парламента, – сказал он.

Глава государства отметил, что первое заседание законодательного органа должно состояться не позднее, чем через 30 дней со дня выборов, то есть, 25-26 марта. Его председателем станет самый возрастной депутат – социалист Эдуард Смирнов, который вел первое заседание законодательного органа и после выборов 2014 года.

– Если будет избран спикер – хорошо, если нет – он дальше будет вести заседания. Примерно такой расклад на следующие 2-3 недели, – подытожил он.