Выборы примаров завершились, избирательные участки закрыты

В 21.00 выборы примаров Кишинева и Бельц, а также еще 5 населенных пунктов страны официально подошли к концу.

По предварительным данным, в выборах генерального примара Кишинева приняли участие 225594 или 35,53% избирателей. В то же время в Бельцах к урнам вышли 36868 человек или 34,92% от общего числа избирателей, включенных в списки. В обоих случаях выборы признаны состоявшимися.

В 21.45 Окружной совет Кишинева проведет брифинг для прессы, на котором подведет предварительные результаты голосования. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.