Выборы примара Бельц можно считать состоявшимися

К 16.00 явка в северной столице Молдовы составила 25%, что необходимо для признания выборов состоявшимися.

Как показывают данные ЦИК, к этому часу проголосовало почти 27 тысяч бельчан или 25,36%. Женщины голосуют активнее, чем мужчины – 57,37% против 42,63%.

От общего количества проголосовавших 25895 человек (25,54%) – жители города Бельцы, в то время как остальные – жители пригородов, входящих в состав этого муниципия.

Отметим, что за кресло примара Бельц борются 8 кандидатов.