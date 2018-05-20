Выборы примара Бельц можно считать состоявшимися

Выборы примара Бельц можно считать состоявшимися

К 16.00 явка в северной столице Молдовы составила 25%, что необходимо для признания выборов состоявшимися. 

Как показывают данные ЦИК, к этому часу проголосовало почти 27 тысяч бельчан или 25,36%. Женщины голосуют активнее, чем мужчины – 57,37% против 42,63%.

От общего количества проголосовавших 25895 человек (25,54%) – жители города Бельцы, в то время как остальные – жители пригородов, входящих в состав этого муниципия.

Отметим, что за кресло примара Бельц борются 8 кандидатов.

 

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