Выборы по одномандатным округам: самый короткий бюллетень будет в Рышканах, а самые длинные – в округах в Европе и США и Канаде

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Сегодня, 18 февраля, был дан старт печати бюллетеней для парламентских выборов 24 февраля 2019 года по одномандатным округам.

Более 3,4 миллионов бюллетеней по одномандатным округам будут напечатаны на трех типографиях, с которыми ЦИК заключил контракты. Речь идет о Полиграфическом комбинате, Центральной типографии и издательстве “Универсул”. В последнем сегодня была начата печать бюллетеней для голосования по одномандатным округам №1-18. Здесь будут напечатаны 1 миллион 148 тысяч 805 бюллетеней для голосования.

Как сообщает ЦИК, всего для выборов по одномандатным округам будут напечатаны 3 миллиона 461 тысяча 247 бюллетеней. Стоимость одного бюллетеня составит 0,338 лея, а всего тиража – 1 миллион 148 тысяч 459 леев.

Избирательные бюллетени для выборов по одномандатным округам будут разных размеров, в зависимости от числа кандидатов по тому или иному округу. Самый короткий бюллетень получат избиратели по одномандатному округу №4 Рышкань – 140 на 143 мм, в нем будут всего 4 кандидата. Самые длинные бюллетени будут на 50 и 51 округе – 140 на 341 мм, в каждом будут представлены по 13 кандидатов. Бюллетени для голосования по одномандатным округам будут напечатаны на матовой бумаге фиолетового цвета.

По одномандатным избирательным округам были зарегистрированы 323 кандидата. Еще 9 дел находятся на рассмотрении судебных инстанций.