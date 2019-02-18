Выборы по одномандатным округам: самый короткий бюллетень будет в Рышканах, а самые длинные – в округах в Европе и США и Канаде

Выборы по одномандатным округам: самый короткий бюллетень будет в Рышканах, а самые длинные – в округах в Европе и США и Канаде

Сегодня, 18 февраля, был дан старт печати бюллетеней для парламентских выборов 24 февраля 2019 года по одномандатным округам. 

Более 3,4 миллионов бюллетеней по одномандатным округам будут напечатаны на трех типографиях, с которыми ЦИК заключил контракты. Речь идет о Полиграфическом комбинате, Центральной типографии и издательстве “Универсул”. В последнем сегодня была начата печать бюллетеней для голосования по одномандатным округам №1-18. Здесь будут напечатаны 1 миллион 148 тысяч 805 бюллетеней для голосования.

Как сообщает ЦИК, всего для выборов по одномандатным округам будут напечатаны 3 миллиона 461 тысяча 247 бюллетеней. Стоимость одного бюллетеня составит 0,338 лея, а всего тиража – 1 миллион 148 тысяч 459 леев.

Избирательные бюллетени для выборов по одномандатным округам будут разных размеров, в зависимости от числа кандидатов по тому или иному округу. Самый короткий бюллетень получат избиратели по одномандатному округу №4 Рышкань – 140 на 143 мм, в нем будут всего 4 кандидата. Самые длинные бюллетени будут на 50 и 51 округе – 140 на 341 мм, в каждом будут представлены по 13 кандидатов. Бюллетени для голосования по одномандатным округам будут напечатаны на матовой бумаге фиолетового цвета.

По одномандатным избирательным округам были зарегистрированы 323 кандидата. Еще 9 дел находятся на рассмотрении судебных инстанций.

 

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