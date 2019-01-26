Выборы: граждан просят проверить срок действия документов, удостоверяющих личность

Выборы: граждан просят проверить срок действия документов, удостоверяющих личность

В преддверии проведения 24 февраля парламентских выборов, Агентство общественных услуг (ASP) настоятельно призывает всех граждан Республики Молдова с правом голоса проверить срок действия документов, удостоверяющих личность. Если срок действия истёк, гражданам рекомендуют заблаговременно поменять документы.

Согласно положениям закона, граждане Республики Молдова обязаны иметь удостоверения личности с 16 лет. Для тех, кто впервые получает удостоверение личности, процедура проводится бесплатно.

Агентство общественных услуг предпринимает все необходимые шаги для упрощения процессов выдачи документов и качественного предоставления услуг. Для выдачи документов, удостоверяющих личность, заявители могут обратиться в любое территориальное подразделение ASP, вне зависимости от того, где они зарегистрированы: по месту жительства или домашнему адресу.

Дополнительную информацию о выдаче документов, удостоверяющих личность, графике работы, сроках или тарифах можно найти на официальном сайте агентства www.asp.gov.md.

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