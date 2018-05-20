Выборы генпримара Кишинева в режиме онлайн на нашем сайте!

В течение всего дня читайте самые свежие новости о голосовании за генерального примара муниципия Кишинев на сайте “Аргументов и фактов в Молдове”.

Журналисты нашего портала будут следить за ходом голосования в муниципии с раннего утра и до поздней ночи, когда начнется предварительный подсчет голосов. В режиме онлайн мы будем сообщать вам самые свежие новости о выборах в столице.

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