Выборы генпримара Кишинева: Ион Чебан лидирует в предпочтениях кишиневцев, – опрос

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Если бы в предстоящее воскресенье состоялись выборы генерального примара Кишинева, кандидат Партии социалистов Ион Чебан занял бы на них первое место, набрав 35,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

На втором месте расположился бы Андрей Нэстасе с 30,1%. Валерий Мунтяну набрал бы 2,1%, Руслан Кодряну – 1,9%, а бывший генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ – всего 1,4%. За другие кандидатуры в совокупности проголосовали бы 5,3%.

Пока не определились с выбором или отказались отвечать на вопрос 15,2% опрошенных. Еще 8,7% не будут участвовать в голосовании.

Опрос проводился с 11 по 20 сентября. В исследовании приняли участие 770 жителей Кишинева. Погрешность составляет +/-3%.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.