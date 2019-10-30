Выбор шин отразится на их износостойкости и безопасности поездок

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Покрышки колес автомобиля – одна из самых важных запчастей. Это покрытие является единственным «посредником» между авто и дорогой.

Тот, кто не уделяет ее выбору достаточно внимания, рискует не только получить некачественный товар, но и подвергает опасности свою жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения.

Замена шин – это регулярная процедура, которую необходимо производить каждый сезон. Но любой комплект, будь то зимний или летний вариант, рано или поздно изнашивается и требует замены. Поэтому, если вам нужно купить шины в Молдове, уделите выбору достаточно времени. Разумная покупка не только принесет удовольствие в эксплуатации, но и обеспечит долгий срок службы, сэкономит деньги.

Сезонность шины

Всем известно, что существует два типа покрышек, отличающихся сезонностью. Летняя резина – это более легкая, мягкая шина, которая обладает преимуществом бесшумности. Она рассчитана на использование в летнее и более теплое время года. Но если не переобуть авто к зиме, она не справится с оледенениями и прочими погодными особенностями. Большой процент ДТП происходит именно в случае, когда водители пренебрегают заменой сезонных шин. Зимняя резина более жесткая и тяжелая, она имеет шершавую поверхность, она не такая бесшумная. Но в то же время она имеет более высокие показатели сцепления с дорогой и помогает управлять авто в снежных сугробах и на обледеневших трассах. Далее стоит обратить внимание на основные характеристики покрышек:

ширина профиля;

высота профиля;

индекс скорости.

Ширина и высота профиля

Ширина профиля – это характеристика, которую определять для себя следует, исходя из особенностей местности, по которой вы чаще всего ездите. Например, чем мельче и острее неровности на дороге, тем шире должен быть профиль для более комфортной езды. Если речь идет о поездках преимущественно по городу, ширина профиля будет заметна только визуально.

Высота профиля – это показатель устойчивости шин к пробоям. Чем выше профиль – тем комфортнее езда. Но здесь каждый выбирает сам для себя, что ему важнее, так как низкий профиль характеризуется лучшей управляемостью. Важно понимать, что чем шире профиль, тем меньшей высотой он обладает.

Индекс скорости

Это немаловажный аспект, так как от него зависит, насколько быстро вы сможете ездить на конкретной модели шин. Дело в том, что покрышки отличаются и по этому признаку. Некоторые из них теряют свои эксплуатационные характеристики на определенной скорости. Поэтому, когда вы ищете замену шин, важно учесть то, с какой скоростью обычно вы ездите, чтобы подобрать модель, соответствующую запросам. Это зависит от технических данных товара, например, состав резиновой смеси. Лучшими характеристиками в этом плане обладают шины известных производителей. У них есть только один недостаток – они стоят дороже.