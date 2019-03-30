“Вы не можете нам дать ничего, кроме нищеты и гей-парадов”: политолог ответил послам США и Румынии

А вот вам кукиш!

Вначале посол США призвал: а) сохранить курс на ЕС и США, б) усилить безопасность РМ (читай – политику против РФ), в) подключиться быстрей к энергосистеме ЕС (читай – мочить “Газпром”), г) не разрешить “некоторым корпорациям” приватизировать стратегические сектора (то есть, РФ и Китаю).

Потом нарисовался посол Румынии. Дескать, “будущее правительство должно понять, что западный вектор именно тот, который даст ощутимые результаты в пользу молдавских граждан”.

Да поняли мы, поняли. И результаты ощутили !

204 закрытых школ, половина больниц, внешний долг правительства за 2 млрд $, повальное банкротство предприятий, самая высокая детская смертность в Европе! Про кражу миллиарда, коррупцию и бедность – промолчим.

И таки да – все это мы достигли под вашим чутким руководством, господа послы.

Может хватит нам советовать и помогать?

Скажу, как есть. Вы, господа, ничего не можете нам дать, кроме нищеты и гей-парадов.

И на том спасибо, конечно, но может не надо?