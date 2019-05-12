“Вы – не европейцы, а недоразумение, отбросы и моральные уроды”: Цырдя “о неадекватных заявлениях лидеров одного печально известного блока”

3. Если ты считаешь, что в этой войне нет победителей и проигравших, значит, ты не признаешь победу СССР, США, Великобритании и Франции над фашистами. Значит, ты реваншист и, очевидно, фашист. Или это не так?

4. Если ты призываешь к примирению жертв и палачей, карателей и узников концлагерей, убийц и жертв, захватчиков и тех, кто защищал свою землю, то кто ты после этого? Для нас очевидно – ты адвокат палачей. Ты сторонник фашизма. Ты требуешь примирения с преступниками и палачами, их уравнивания в правах и в почете. Кстати, предлагаю этим неучам сказать то же самое в Германии, а лучше в Израиле – выжившим узникам концлагерей.

5. Если ты считаешь, что Антонеску имел и положительные качества, и достижения, то ты обеляешь международного преступника. Значит, ты с ним заодно. Значит, ты бросаешь вызов Нюрнбергскому трибуналу, международному праву, судебным решениям стран победителей, да и цивилизованному миру, в целом, и Европе, в частности. Напомним, что на совести Антонеску – не менее 300.000 евреев. Или они не люди? Или для вас ликвидация целых народов- это нормально и даже доблестно?

6. Если ты празднуешь День Европы вместо Дня Победы, то почему не предлагаешь немцам то, что предлагаешь нам: чтить фашистов, воспевать Антонеску и Гитлера, забыть про убитых 27 млн граждан СССР, 6 млн уничтоженных евреев, сотни тысяч ромов? А ведь Европа строилась не только на примирении, но и на жестком осуждение фашизма. Поэтому, вы – не европейцы. Вы – недоразумение, отбросы и моральные уроды.

6. И последнее. Не будь Дня Победы, не было бы сегодня никакой Европы. Не было бы ни греков, ни сербов, ни молдаван. Они же не были чистыми арийцами, не так ли? Был бы Третий рейх. Было бы очень много фабрик по производству мыла из человеческого материала. И были бы кругом одни “арийцы” и их прислуга, пасущая овец для высшей расы. Но наших правых среди пастухов точно бы не было.

Ведь форма черепа у некоторых “правых” особей сильно напоминает черепа питекантропов…