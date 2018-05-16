Ввоз свинины с Украины строго запрещён: Пограничная полиция ужесточает контроль (DOC)

Пограничная полиция наряду с другими компетентными органами ужесточает контроль на молдо-украинской границе в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Вспышка вирусной болезни была зафиксирована на прошлой неделе на юге страны, сначала в гагаузском селе Бешгиоз, а после в селе Твардица Тараклийского района. В местах возникновения очага на данный момент объявлен карантин. В связи с этим, администрация районов, Агентство безопасности пищевых продуктов и их районные подразделения, а также Пограничная полиция и другие компетентные органы принимают экстренные меры по устранению опасного вируса, который молниеносно поражает домашних животных.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, с этого момента они будут строго отслеживать и запрещать любой ввоз или транзит в страну домашних или диких свиней, их мяса, мясных изделий и полуфабрикатов, изготовленных из мяса животных, восприимчивых к вирусу АЧС. Миссия пограничников заключается и в информировании местных жителей, проживающих вблизи пограничной зоны об опасности распространения вируса, а также привлечение к ответственности всех, кто игнорирует эти требования.

Стоит отметить, что с момента возникновения АЧС запрещается также и выпас свиней на расстоянии менее чем 500 метров от пограничной зоны, которую будут усиленно контролировать дополнительные мобильные команды, ответственные за тщательную проверку лиц и транспортных средств.

Кроме этого, власти Гагаузии уже утвердили план мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, среди которых есть такие пункты как: информирование населения, запрет на ввоз животных и их сырья, содержание свиней в частном секторе только в закрытом помещении, осуществление убоя свиней только в авторизированных пунктах.

Пограничная полиция призывает местное население проявлять добросовестное и ответственное отношение к ограничениям, введенным в отношении ввоза украинских мясных продуктов.