Ввоз и вывоз валюты: о каких суммах необходимо объявлять на таможне

Таможенная служба разъясняет всем, кто собирается выехать или въехать в Республику Молдова правила ввоза и вывоза валюты: какие денежные суммы можно перевозить через границу путешественникам без их декларирования.

По данным ведомства, на въезде в Республику Молдова физические лица имеют право представить неограниченное количество денежных средств в национальной валюте, а также денежные средства и дорожные чеки в иностранной валюте. Однако если сумма превышает 10 000 евро или их эквивалент на человека, она должна быть объявлена заполнением стандартного формуляра DV-6, в которой указывается сумма и происхождение денег.

Обязательство объявлять денежную сумму, не превышающая 10 000 евро, предусмотрена и при выезде из страны, только в этом случае вывозимая сумма не должна превышать 50 000 евро или их эквивалента. Конвертация в леях или других валютах производится путем применения официального обменного курса молдавского лей, установленного Национальным банком Молдовы, действующего в день пересечения государственной границы Республики Молдова. Таким образом, для вывоза сумм от 10 000 до 50 000 евро лица должны представить разрешение на вывоз денежных средств из страны, выданное лицензированными банками или разрешение на снятие денежных средств, выданное Национальным банком Молдовы.

Важно знать, что декларированные деньги не облагаются налогом, но если обнаружены наличные деньги, превышающие пороговое значение в размере 10 000 евро, лица, которые не заявили об этом, будут санкционированы, а необъявленная сумма может быть конфискована. Кроме этого, не допускается ввоз или вывоз из Республики Молдова наличной национальной валюты, а также наличных денежных средств и дорожных чеков в иностранной валюте в несопровождаемом физическим лицом багаже или по почте.

Стоит отметить, что свидетельство о трансграничном движении денежных средств является необходимой мерой для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также контрабанды.