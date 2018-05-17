Вулканешты на 5 дней останутся без газа

Вулканешты на 5 дней останутся без газа

Город Вулканешты на пять дней отключат от подачи природного газа. Об этом сообщается на сайте населенного пункта. 

В частности, администрация филиала «Вулканешты-Газ» поставщика услуг «Гагауз-Газ» сообщает о готовящемся полном прекращении подачи природного газа в Вулканештах. В домах жителей этого города газа не будет с 21 по 25 мая, пишет новостной портал Gagauzinfo.MD.

Подача природного газа возобновится после плановых профилактических работ на городской газораспределительной станции, отмечает источник.

 

 

 

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