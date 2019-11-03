Второй тур выборов примаров завершился, избирательные участки закрыты

Второй тур выборов примаров завершился, избирательные участки закрыты

В 21.00 второй тур выборов примаров завершились, избирательные участки закрылись.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии на 21.00, в Кишинёве проголосовали 37,78% граждан. Наиболее активно голосовали жители Рышкановки – 39,12%, а наиболее пассивными вновь оказался сектор Чеканы – 35,34%. В пригородах явка составила 38,56%.

Согласно данным по всей стране, к избирательным урнам вышли 647 780 граждан, что составляет 40,34%. Активнее всего голосовали люди в возрасте от 56 до 70 лет (54,28%).

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