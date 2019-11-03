Второй тур выборов: какова явка в Кишиневе и по всей стране к этому часу

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По состоянию на 18.00 проголосовали 36% избирателей от общего числа включенных в списки. Наибольшая активность была зарегистрирована в коммуне Михэлэшень Окницкого района, где к избирательным урнам вышли порядка 68%, и в селе Голень Единецкого района, где к этому часу свою волю изъявили около 66%.

Наименее активны жители города Флорешты, 23%, и города Флорешты, 24%.

В Кишиневе к 18.00 проголосовали чуть более 32%. Наиболее активной остается Рышкановка, 34%, а наиболее пассивны Чеканы – 28%.

В пригородах явка составила чуть более 33%. Активнее всего голосуют в Кондрице и в Гидигиче, а пассивнее всего – в Крузештах.

Участки будут работать до 21.00.