Второй случай кори в Молдове: заболел 18-летний юноша, вернувшийся из Украины

Второй случай кори в Молдове: заболел 18-летний юноша, вернувшийся из Украины

Второй случай кори в этом году подтвердился. Жертвой вирусного заболевания стал 18-летний парень из города Тигина.

Пациент вернулся из Украины 26 декабря, где, предположительно, и заразился. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, молодой человек был привит от кори.

По словам врача-эпидемиолога Лауры Цуркан, юноша учился в Одесской морской академии. Несколько дней назад в городе началась вспышка кори, и во всех учебных заведениях был объявлен карантин, пишет publika.md.

Напомним, что первый случай кори в этом году был зарегистрирован в Кишинёве. Заболевание зарегистрировали у 10-летнего ребёнка, который вернулся из отпуска в Буковеле (Украина).

В прошлом году в стране было зарегистрировано 340 случаев кори. Власти напоминают, что на территории Молдовы продолжает действовать жёлтый код в связи с опасностью распространения заболевания.

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