Второй раунд переговоров ПСРМ-АКУМ состоится после обеда (ВИДЕО)

0

Руководство Партии социалистов встретилось сегодня с лидерами блока АКУМ. Как рассказала по окончании переговоров председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, стороны высказали свои позиции, после чего партиям предстоит обсудить прошедшую беседу со своими фракциями.

– Мы договорились, что после данных заседаний мы снова сядем и поговорим, что дальше. Пока что мы только обозначили свои позиции, – сказала председатель Партии социалистов.

Второй раунд переговоров ПСРМ-АКУМ состоится после обеда. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.