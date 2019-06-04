Второй раунд переговоров ПСРМ-АКУМ состоится после обеда (ВИДЕО)

Второй раунд переговоров ПСРМ-АКУМ состоится после обеда (ВИДЕО)

Руководство Партии социалистов встретилось сегодня с лидерами блока АКУМ. Как рассказала по окончании переговоров председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, стороны высказали свои позиции, после чего партиям предстоит обсудить прошедшую беседу со своими фракциями. 

– Мы договорились, что после данных заседаний мы снова сядем и поговорим, что дальше. Пока что мы только обозначили свои позиции, – сказала председатель Партии социалистов. 

Второй раунд переговоров ПСРМ-АКУМ состоится после обеда. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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