Второй Форум этносов пройдет под патронатом президента 1 ноября (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочее заседание с главами комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова. Стороны обсудили текущие вопросы и планы работы Совета до конца 2019 года.

В частности, они рассмотрели программу проведения второго Форума этносов, который состоится 1 ноября в столичном Дворце Республики под патронатом главы государства. Как и первый Форум, проведенный в апреле 2018 года, второй организован комиссией по межэтническим отношениям Совета гражданского общества. Кроме того, нынешнее мероприятие будет приурочено к 30-летию создания межэтнических организаций нашей страны.

На сегодняшнем заседании обсудили также вопрос частичной смены состава Совета гражданского общества и планы проведения заседаний каждой из 12 профильных комиссий или же организации расширенного заседания Совета.