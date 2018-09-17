Второй Фестиваль молдавского вина прошел в Минске (ФОТО)

– Белорусам очень понравился молдавский извар. Впервые было построено молдавское подворье с “casa mare”, во всей красе показала себя молдавская диаспора с богатой артистической программой и, конечно, завершением программы стало зажигательное выступление звезды молдавской эстрады, народной артистки Республики Молдова Нелли Чобану. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении праздника. Наш фестиваль становится традиционным, а главное его полюбили белорусы, которые вместе с нами в завершение праздника станцевали молдавскую хору, – добавил Сорочан.