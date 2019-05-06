Второй день Радоницы: НИП сообщает о ситуации вблизи кладбищ

По случаю Родительского дня на кладбище “Дойна” и на Армянском кладбище ожидается большое скопление людей и транспорта. Для обеспечения свободного доступа граждан и автомобилей ранее примэрией было определено 1500 мест для парковки вблизи данной зоны.
Напомним, что парковки оборудованы на улицах:
- Чеукарь;
- Кукорилор;
- Дойна (за исключением периметра кладбища);
- Балканское шоссе (там, где позволяет дорога);
- Соколень (между улицами Дойна и Подгоренилор).
Для обеспечения движения и во избежание пробок и препятствий на дорогах, пешеходам и автовладельцам рекомендуется:
- Использовать общественный транспорт для прибытия на место назначения;
- Подчиняться указаниям/сигналам патрульных;
- Быть внимательными на пешеходных переходах и отдавать предпочтение пешеходам;
- Не оставлять транспортные средства в запрещенных для этого местах, чтобы не создавать препятствия на дороге;
- Проявлять терпение и максимальную дисциплину и не нарушать ПДД.
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