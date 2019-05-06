Второй день Радоницы: НИП сообщает о ситуации вблизи кладбищ

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По случаю Родительского дня на кладбище “Дойна” и на Армянском кладбище ожидается большое скопление людей и транспорта. Для обеспечения свободного доступа граждан и автомобилей ранее примэрией было определено 1500 мест для парковки вблизи данной зоны.

Напомним, что парковки оборудованы на улицах:

Чеукарь;

Кукорилор;

Дойна (за исключением периметра кладбища);

Балканское шоссе (там, где позволяет дорога);

Соколень (между улицами Дойна и Подгоренилор).

Для обеспечения движения и во избежание пробок и препятствий на дорогах, пешеходам и автовладельцам рекомендуется:

Использовать общественный транспорт для прибытия на место назначения;

Подчиняться указаниям/сигналам патрульных;

Быть внимательными на пешеходных переходах и отдавать предпочтение пешеходам;

Не оставлять транспортные средства в запрещенных для этого местах, чтобы не создавать препятствия на дороге;

Проявлять терпение и максимальную дисциплину и не нарушать ПДД.