Второго гражданина Молдовы эвакуировали из Уханя в США

Второго гражданина Молдовы эвакуировали из Уханя в США

Второй гражданин Молдовы, который находился в китайском городе Ухань, эпицентре эпидемии коронавируса, эвакуирован в США. Об этом заявил министр иностранных дел Аурелиу Чокой.

Напомним, что вчера, 3 февраля, власти заявляли о том, что один из двух наших соотечественников, находившихся в Ухане, был эвакуирован во Францию.

Всего в КНР находятся порядка 300 граждан нашей страны. Из них 134 посещают учебные заведения, еще 115 человек имеют вид на жительство в этой стране, остальные находятся там временно. Стало известно также, что две семьи, которые в данный момент проживают в провинциях, не охваченных вирусом, изъявили желание покинуть территорию Китая во избежание возможного заражения, передаёт publika.md.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md