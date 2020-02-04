Второго гражданина Молдовы эвакуировали из Уханя в США

0

Второй гражданин Молдовы, который находился в китайском городе Ухань, эпицентре эпидемии коронавируса, эвакуирован в США. Об этом заявил министр иностранных дел Аурелиу Чокой.

Напомним, что вчера, 3 февраля, власти заявляли о том, что один из двух наших соотечественников, находившихся в Ухане, был эвакуирован во Францию.

Всего в КНР находятся порядка 300 граждан нашей страны. Из них 134 посещают учебные заведения, еще 115 человек имеют вид на жительство в этой стране, остальные находятся там временно. Стало известно также, что две семьи, которые в данный момент проживают в провинциях, не охваченных вирусом, изъявили желание покинуть территорию Китая во избежание возможного заражения, передаёт publika.md.