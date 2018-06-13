Второе дыхание

Как в Молдове быть счастливым?

Население нашей республики стремительно стареет. По данным Национального бюро статистики, доля пенсионеров по возрасту от общего числа жителей страны составляет более 17%. И год от года эта цифра будет только расти. Как нашим согражданам после шестидесяти оставаться как можно дольше бодрыми и активными?

Учёные, исследующие примеры мафусаилов, утверждают, что главный стимул оставаться здоровыми и жить долго кроется в желании получать удовольствие от бытия. Это чувство отличает и героев нашей публикации – мужчин и женщин за пятьдесят, которые благодаря своим увлечениям ощущают всю полноту и радость жизни.

Семь футов под килем!

«Самое важное для человека – реализовать себя, а не вкусно кушать. Если ты – человек, а не домашнее животное!» – часто говорит и своим примером доказывает кишинёвский пенсионер Вячеслав Жаров.

О морях и путешествиях в неведомые страны Вячеслав грезил с детства. Хотел поступить в мореходку, но не сложилось. Перепробовал много профессий – от наладчика швейных машин до оператора на телевидении. Но ни одно занятие не увлекало по-настоящему. Занимался туризмом, скалолазанием, горными лыжами. А потом стал строить лодки, увлёкся парусным спортом, участвовал в городских и республиканских соревнованиях.

Двадцать из сорока лет занятия парусным спортом Вячеслав Жаров ходит в море на яхте Impulse. Проект судна яхтсмен разработал сам и построил его чуть ли не в домашних условиях. Когда устанавливал на нём оборудование, всё подошло с безупречной точностью – будто судно проектировал не один человек, а целое конструкторское бюро. Яхта Impulse не раз участвовала и занимала призовые места в международных регатах. Прошла по Чёрному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям в общей сложности 16 тыс. морских миль.

А осенью будущего года капитан Жаров отправится в международную кругосветную парусную регату, посвящённую 500-летию плавания Фернана Магеллана, которое отмечается в 2019-м. Двухгодичная гонка пройдёт по маршруту экспедиции великого мореплавателя с посещением Патагонии, Огненной Земли, Чилийского архипелага, а также памятников ушедших цивилизаций Южной Америки.

В танце – только бабушки

Столичный бухгалтер в свои 60 лет не только стала танцевать на сцене, но и подбила на эту авантюру ещё тринадцать своих приятельниц.

А дело было так. Виктория Круликовская, будучи членом общественной организации «Польская весна в Молдове», которая занимается проведением фестиваля под таким же названием, не раз готовила к выступлению детей из польской общины. Но четыре года назад танцевальная группа не собралась. Мальчишки и девчонки подросли, и им стало это неинтересно. Виктория, обсуждая с хореографом возникшую проблему, в сердцах воскликнула: «Раз нет ребятишек, то придётся плясать бабушкам!» На что её собеседница задумчиво ответила, что это хорошая идея. Но когда Виктория рассказала об этом в общине, её подняли на смех.

– Несколько месяцев я уговаривала женщин попробовать свои силы в танце, но большинство из них были убеждены, что после пятидесяти у них только одно предназначение – работать бабушками, – рассказывает Виктория. – И чтобы от меня отвязаться, они, наконец, согласились!

Ни у одной из исполнительниц не оказалось ни спортивной, ни хореографической подготовки. И будущие плясуньи репетировали первый свой танец почти полгода. Прошли через слёзы, неверие в свои силы и страх перед сценой. Но выступление окупило все их мучения!

На фестивале «Польская весна в Молдове» народные танцы куявяк и оберек в исполнении женщин, средний возраст которых за пятьдесят, произвёл фурор. В один день никому не известные пенсионерки и домохозяйки стали знаменитыми. Ансамбль свой они назвали «Весёлые бабушки», и возмутительница спокойствия стала их художественным руководителем.

Год назад ансамбль выступил на празднике под Варшавой. А этим летом он едет на песенный фестиваль в город Торунь, на родину Николая Коперника. «Весёлые бабушки» там блеснут мастерством и задором вне программы.

Полёты с птицами

Анатолий Любинский в будущем году отмечает своё восьмидесятилетие. Золотой возраст не мешает кишинёвцу руководить фирмой и заниматься экстремальным видом спорта. На счету у юбиляра 620 прыжков с парашютом.

Любовь к небу у инженера-автомобилиста родилась весной 1957 года, когда в училище механизации сельского хозяйства, где учился Анатолий, открылась секция парашютного спорта. Первые азы ребята постигали, прыгая с парашютной вышки на Комсомольском озере. А потом их повезли в аэроклуб. Самолётов тогда не было – их заменял аэростат, поднимавший новичков на высоту 450 метров.

– Это было незабываемо! – вспоминает свои эмоции Любинский. – Паришь в абсолютной тишине без шума мотора и наслаждаешься всем сразу: живописными пейзажами, красотой неба и огромной порцией адреналина, кипящей в крови.

60-летнюю тягу Анатолия Сергеевича к небу не разделяют его сыновья. У одного на счету пять прыжков, у другого – один. Зато 15-летняя внучка Танюша после тандемного прыжка не может дождаться, когда родители разрешат ей пойти по стопам дедушки.

– Зимой мы не прыгаем, – говорит Анатолий Сергеевич, – в это время и настроение не то, и возраст даёт о себе знать. Но едва пригреет солнышко и наступит весна – куда всё девается! Поднялся в воздух, сделал пару прыжков – и тебе снова… 18 лет! Парашют – лучшее лекарство от всех болезней.

Услада души

Каждую весну 55-летняя Татьяна Криган-Поштарь из Сынжерей сажает перед домом тысячи тюльпанов. На радость себе и людям.

«Любовь к цветам у меня от мамы – она обожала даже скромные и неприметные растеньица, растущие в поле, – рассказывает Татьяна. – А меня цветы делают по-настоящему счастливой. Появятся неприятности – погуляю среди тюльпанов, пионов, роз, ромашек, надышусь их ароматом и будто росой умоюсь – все печали как рукой снимает!»

Нежное племя требует от хозяйки немалого ухода и внимания. И Татьяна, не считаясь со временем, посвящает любимцам всё свободное время. А его у любительницы флоры не так уж много – муж, трое детей, пятеро внуков и большое приусадебное хозяйство. Но цветы – это святое!

Дом Криган-Поштарь, перед которым не один год благоухает живой ковёр, превратился в яркую достопримечательность маленького городка. Пассажиры из проезжающего транспорта сворачивают шеи, провожая глазами такую красоту. А жители Сынжерей приходят на улицу Индепенденцей полюбоваться и сфотографироваться на чудесном фоне. Соседки последовали примеру Татьяны. Теперь и их клумбы украшают тысячи цветов. Сарафанное радио загадочным образом привело к цветоводу гостей из-за рубежа. За луковицами тюльпанов к ней уже приезжали предприниматели из Германии, Франции, Румынии, Украины и России.

За вклад в благоустройство города местная администрация наградила Татьяну Криган почётным дипломом.

КОММЕНТАРИЙ

Бытие с удовольствием

Аглаида Болбочану, доктор хабилитат, профессор, заведующая сектором психологического обеспечения образования Института педагогических наук: Мы живём во времена сплошной турбулентности, когда всё очень быстро меняется. Старость, по современным меркам, начинается в 80 лет. И она другая, чем была раньше. После шестидесяти лет, когда уже посажено дерево, выращены дети, у нас достаточно опыта, чтобы создать для себя насыщенную и увлекательную жизнь. Искать второе дыхание в виде увлечений и хобби, которыми когда-то мечтал заняться, но не было ни времени, ни возможности, и отдаться им всей душой.

В этом году наша секция заканчивает исследование, посвящённое психологическому обеспечению образования на протяжении всей жизни. Речь идёт о том, как привить человеку с малых лет привычку учиться. Навык постоянно добывать новую информацию становится очень важным в любом возрасте. Поскольку любые знания дают свободу, позволяют уверенно чувствовать себя в жизни. Люди, которые в 60-70 лет продолжают чем-то заниматься, часто интереснее своих 30-40-летних внуков.

Татьяна СОЛОВЬЁВА