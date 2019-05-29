Второе ДТП за неделю с участием “скорой” произошло в Гагаузии

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В Гагаузской Автономии произошла вторая за неделю авария с участием машины “скорой помощи”. Автомобиль перевернулся вблизи села Бешалма на участке трассы М-3 Кишинёв-Джурджулешты.

Как пишет gagauzinfo.md, ДТП случилось ночью 27 мая. Бригада медиков возвращалась из Комрата в Конгаз. В какой-то момент 47-летний водитель потерял управление, в результате чего машина выехала на обочину и перевернулась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Напомним, ещё одна машина “скорой” оказалась замешана в ДТП 25 мая. На въезде в село Кирсово был сбит пешеход, идущий по дороге. Врачи, сидевшие в машине, оказали пострадавшему первую помощь, но он скончался по дороге в больницу.