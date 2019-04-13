Вторая Венеция – дожди доставили жителям Бельц немало проблем (ВИДЕО)

0

Прошедшие дожди доставили немало проблем жителям северной столицы. Люди с трудом передвигались по затопленным улицам. Водой залило и многие квартиры бельчан.

В жилом доме на улице Бориса Главана в Бельцах залило около 40 квартир, передаёт canal3.md.

У меня двухлетняя дочь, и я не знаю, где она будет спать. Вчера я забрала ребенка из детсада, а когда пришла домой, обнаружила, что воды в квартире по щиколотку, – пожаловалась одна из пострадавших от непогоды.

В сложившейся ситуации жильцы винят предприятие, в ведении которого находится городское жилищно-коммунальное хозяйство. Оно взялось за ремонт крыши ещё в прошлом году, однако работы до сих пор не были завершены.

Жители домов на проспекте Победы также добирались домой с большим трудом. Некоторые были вынуждены идти буквально по колено в воде.

Я пришла с работы промокшая. Передвигаться по улицам крайне трудно. По проспекту пройти невозможно: затопило весь двор, детскую площадку. К контейнерам с мусором не подступиться. Кругом вода, – не устают сетовать граждане.

В ближайшие дни ситуация может повториться. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти вплоть до понедельника.