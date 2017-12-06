Вторая серия «Истории Молдовы» представлена на русском языке (ВИДЕО)

Картину на своей странице в социальной сети опубликовал президент Молдовы Игорь Додон, по инициативе и под патронатом которого был снят фильм.

Глава государства отметил, что на февраль 2018 года запланирована премьера третьей серии фильма, а в марте будет организован единый день просмотра фильма»История Молдовы», в рамках которого будут показаны все три серии на всех национальных, региональных и местных телеканалах, которые проявят интерес к кинокартине.

— Создание фильма является очередным шагом в продвижении изучения истории нашей страны, а не чужой, установления исторической справедливости. Нам есть чем и кем гордиться, на кого равняться. У Молдовы есть будущее, — подчеркнул президент.

Посмотреть вторую серию фильма «История Молдовы» на русском языке можно ниже: