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Вторая половина недели в Молдове выдастся морозной, а местами и снежной

Вторая половина недели в Молдове выдастся морозной, а местами и снежной

В некоторых районах страны столбики термометров опустятся до -9 градусов Цельсия.

Жителям Молдовы стоит потеплее одеться. Согласно Государственной гидрометеорологической службе, морозы будут становиться лишь крепче.

Так, в четверг температура воздуха по стране будет колебаться днем от -1 до +3 градусов. Ночью минимум достигнет -8 градусов. В северных районах выпадет снег, а центральные и южные районы ждет переменная облачность, сообщает stirilocale.md.

В пятницу днем температура составит -2…+3 градуса Цельсия. Ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов. Местами на севере выпадет снег.

Согласно синоптикам, в выходные также не стоит ждать ясной погоды.

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