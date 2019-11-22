Вторая партия вакцины против гриппа прибыла в Молдову

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20 ноября в Молдову поступила вторая партия из 50 000 доз противогриппозной вакцины “Vaxigrip Tetra”. Её доставили на склад вакцин Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ).

Вакцины приобретены из средств Национальной медицинской страховой компании, пишет publika.md. Доставленную партию при помощи авторефрижераторов развезут по территориальным центрам семейных врачей, которые распределят данную вакцину в соответствии с существующими планами. Эта партия предназначена для всех групп граждан, но, в первую очередь, для медицинских работников.