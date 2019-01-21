Втирались в доверие и грабили квартиры: в столице задержали банду воров-рецидивистов (ВИДЕО)

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Двое 29-летних мужчин, уроженцы Страшен и Калараша, были задержаны полицией по подозрению в грабеже. Ранее молодых людей судили за кражу, грабёж и шантаж.

В конце прошлого года полиция Страшен получила информацию о том, что ночью неизвестные ограбили общественную организацию в селе Кожушна. Злоумышленники напали на охранника и вынесли из помещения компьютер, мобильный телефон, музыкальный центр, деньги и другие ценности. Нанесённый ущерб составил около 30 000 леев.

В ходе следственных действий сотрудники полиции установили, что лица совершали преступные деяния путём применения к жертвам психического или физического насилия. Полицейские установили, что группа действовала согласно чётко установленному плану. Жертвы разыскивались через социальные сети. Под предлогом знакомства злоумышленники уговаривали жертв встретиться у них дома, где впоследствии и совершались грабежи.

16 января подозреваемые были задержаны на Буюканах. В дальнейшем мужчины признали свою вину. В случае признания виновными, нарушителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с наложением (или без) штрафа в размере от 25 000 до 500 000 условных единиц.