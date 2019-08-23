Вступил в силу мораторий на предоставление гражданства в обмен на инвестиции

0

Мораторий на предоставление гражданства Республики Молдова в обмен на инвестиции сегодня вступил в силу. Указ о промульгации Закона о введении моратория на предоставление гражданства Республики Молдова на условиях, предусмотренных частями (11) и (12) статьи 17 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024/2000 (№ 1249-VIII от 21 августа 2019 г.) и Закон о введении моратория на предоставление гражданства Республики Молдова на условиях, предусмотренных частями (11) и (12) статьи 17 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024/2000 (№ 107 от 31 июля 2019 г.) были опубликованы в сегодняшнем номере «Официального монитора».

Согласно закону, мораторий был введен на четыре месяца. В это время будет приостановлен прием новых заявлений на предоставление гражданства Республики Молдова в обмен на инвестиции. Вместе с тем, мораторий может быть продлен на срок не более двух месяцев.

Заявления на получение гражданства Республики Молдова в обмен на инвестиции, которые были поданы до сих пор, будут рассмотрены, отмечает moldpres.md.