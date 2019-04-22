Вступают в силу новые положения о парковке на тротуарах

0

Стоянка или парковка транспортных единиц с частичным или полным входом на тротуар допускается только в специально оборудованных местах, отмеченных дорожным индикатором “Парковка” или “Зарезервированная парковка”, а также дорожной разметкой “Узкая непрерывная линия”. С понедельника, 22 апреля, вступает в силу положение, которое обязывает водителей соблюдать минимальное расстояние в 1,5 метра на тротуаре для движения пешеходов, передает IPN.

По данным Национального инспектората патрулирования, стоянка или парковка транспортных средств на других участках дороги, которые не отмечены должным образом, даже при соблюдении расстояния в 1,5 метра, запрещена. Водители, которые останавливаются или паркуются неправильно, могут получить штраф в размере до 1500 леев и четыре штрафных пункта. Припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к подъездам, пандусам или наклонным планам бордюров, предназначенных для людей с особыми потребностями.

Анализ НИП показывает, что большинство водителей привыкли останавливаться или парковаться в местах, где им удобно, перед магазинами, на перекрестках, на пешеходных переходах, и практически у входа в здания, где они живут или работают. Это создает препятствия для доступа пожарных, полицейских и скорой помощи, когда каждая минута очень важна для спасения жизней, для людей с ограниченными возможностями и родителей с детьми в колясках, которые вынуждены передвигаться по проезжей части, ставя свою жизнь под угрозу.

По данным НИП, за прошедший год более 8400 водителей были наказаны за несанкционированную стоянку или парковку, а за первые три месяца текущего года на имя более 540 водителей были составлены протоколы. Этот показатель снизился примерно на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.