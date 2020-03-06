Вступают в брак раньше, зарабатывают меньше и живут дольше: статистический портрет женщины в Молдове

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Национальное бюро статистики (НБС) составило статистические портреты мужчин и женщин, проживающих в Республике Молдова. Согласно исследованию, численность женщин в нашей стране продолжает превышать численность мужчин – на 100 женщин приходится 91 мужчина.

НБС отмечает, что эти данные отличаются в зависимости от возрастной группы. Так, к примеру, в группе 0-14 лет численность мужчин выше (105 против 100). В возрастной группе 15-34 число мужчин и женщин практически одинаково. А в возрастной группе от 35 лет и выше соотношение двух полов значительно меняется – на 100 женщин приходится 91 мужчина. В среднем женщины живут дольше мужчин почти на 9 лет. Этот разрыв обусловлен более высоким уровнем преждевременной смертности мужчин, особенно в трудоспособном возрасте (16-62 года).

Согласно статистическому портрету, женщины в Молдове вступают в брак раньше, чем мужчины. Так, средний возраст женщин, которые впервые выходят замуж, составляет 25 лет, а мужчин – 28 лет. Кроме того, женщины чаще повторно вступают в брак после развода. Соотношение мужчин и женщин в этой категории составило 18% против 17,7%.

Женщины чаще получают высшее образование, но работают и получают зарплату меньше. Так, согласно статистическим данным, уровень образования среди представительниц прекрасного пола в возрасте от 24 до 64 лет выше по сравнению с мужчинами. В 2018 году высшее образование получило 22,8% женщин и 17,3% мужчин. В то же время уровень занятости среди женщин ниже на 7% по сравнению с мужчинами. Это обусловлено рядом факторов, в том числе наличием детей несовершеннолетнего возраста.

Женщины зарабатывают в среднем на 14,4% меньше мужчин (85,6% от средней заработной платы мужчин). В численном выражении расхождение составляет в среднем около 979 леев. Так, средняя заработная плата в 2018 году составила 5 800 леев для женщин и 6 779 леев для мужчин.