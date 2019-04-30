Встретив Пасху на Родине, молдаване возвращаются за границу

Встретив Пасху на Родине, молдаване возвращаются за границу

Число пересечений молдавской границы за последние сутки составило 47183. 24619 из них – по направлению выезда из Республики Молдова. Такие данные приводит Пограничная полиция РМ. 

Источник отмечает, что 20373 человека, пересекших границу за последние 24 часа, являются гражданами Молдовы. По сравнению со вторым днем Пасхи в прошлом году, в этом пассажиропоток вырос на 6,62%.

Наиболее популярными КПП стали: “Леушень” (8794 пересечений), Международный аэропорт Кишинева (8617 пересечений) и “Скулень” (4458 пересечений).

 

 

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