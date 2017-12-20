Встретились на перекрёстке

На пересечении улиц Дософтей и Лазо в 11.45 произошла авария с участием четырёх машин, две из которых – Honda и Ford были припаркованы рядом с перекрёстком.

Основными участниками ДТП стали машины марки Renault и Ford. Предположительно виноват владелец машины Renault, который выехал на перекрёсток со второстепенной улицы С. Лазо и не пропустил машину Ford, двигающуюся по главной дороге – Дософтей. От удара Ford выбросило на припаркованный на перекрёстке автомобиль марки Honda, который в свою очередь от удара въехал в стоявший сзади него Ford более старой модели. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.

Сотрудникам Национального инспектората патрулирования предстоит установить виновника аварии. Если вина владельца Renault будет доказана, то его страховой компании придётся выплатить средства на ремонт трёх пострадавших машин.

Олеся Королёва