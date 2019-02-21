Встреча с президентом прошла в переполненном зале и в Чадыр-Лунге (ВИДЕО, ФОТО)

Встреча с президентом прошла в переполненном зале и в Чадыр-Лунге (ВИДЕО, ФОТО)

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с жителями города Чадыр-Лунга Гагаузской автономии прошла в переполненном зале, причем несколько сот человек остались снаружи.

– Граждане очень хотят рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются. Они также хотят достойной жизни и более высокооплачиваемой работы. Отметил, что поддержка со стороны граждан и их высокая оценка моей деятельности мотивируют меня прилагать все усилия для изменения ситуации к лучшему, – отметил на своей странице в соцсети глава государства. 

По традиции, в ходе мероприятий в рамках Года семьи он поздравил две пары супругов-долгожителей и три многодетные семьи. Кроме того, он отдал дань уважения жителю селя Баурчи Михаилу Чукину, который вчера достиг почтенного возраста – 90 лет. Президент пожелал им всем крепкого здоровья, долгих лет и много радости.

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