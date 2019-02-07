Встреча с президентом при полном зале прошла и в Анений Ной (ФОТО, ВИДЕО)

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Встречи президента страны Игоря Додона с жителями районов продолжаются. В четверг вечером глава государства провел откровенный и продуктивный диалог с жителями района Анений Ной, которые затронули многие проблемы социального, экономического и юридического характера, с которыми они сталкиваются.

– Проинформировал людей о помощи, оказанную нам внешними партнерами по развитию. В частности, речь идет о специальных грузовых автомобилях КАМАЗ, которые предоставлены Российской Федерацией и в скором времени будут доставлены в Республику Молдова. Говорили также об инициативах и мероприятиях президентской администрации по обеспечению благополучия наших сограждан, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон также рассказал о начале широкомасштабной национальной программы мероприятий в рамках празднования Года семьи с целью укрепления этого социального института. В связи с этим он поздравил три супружеские пары, которые отметили 50-летие совместной жизни, а также две многодетные семьи из района Анений Ной: в одной воспитываются девять детей, а в другой – семеро. Глава государства пожелал им долгих лет жизни, здоровья и процветания.