Встреча с маэстро: Игорь Додон пообщался с Евгением Догой (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с выдающимся композитором, Народным артистом СССР, кавалером Ордена Республики, Человеком ХХ века в США Евгением Догой. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о ситуации в стране, особенно в области культуры.

Глава государства поблагодарил маэстро за вклад в развитие национального и мирового музыкального искусства, а также за то, что своим творчеством он прославил нас на весь мир, став одним из самых громких имен в мире музыки. Евгений Дога написал инструментальные и вокальные партии, классические произведения, музыку к фильмам, театральным постановкам и для детей, работал в жанре легкой музыки. Его шедевры известны повсюду, отметил Игорь Додон.

– Кроме того, господин Дога вручил мне книгу «ABCDOGA, un Destin în Do major» («АБВДога. Судьба в до-мажоре») и набор дисков с его композициями. Я поддержал идею маэстро о распределении по библиотекам и школам Молдовы ценной коллекции дисков, которые помогут в продвижении и популяризации в нашей стране великолепных произведений композитора. Выразил ему большую благодарность за страсть, преданность и дарование, которое он посвятил культуре, особенно музыке. Пожелал маэстро здоровья, творческих сил, успехов и неиссякаемого вдохновения, – добавил президент.