Встреча с Додоном в Комрате: зал не смог вместить всех желающих (ФОТО, ВИДЕО)

Встреча с Додоном в Комрате: зал не смог вместить всех желающих (ФОТО, ВИДЕО)

В Комрате президент провел встречу с более чем 800 гражданами. Местный Дом культуры не смог вместить всех желающих.

– В ходе откровенного дружеского общения попытался ответить на все заданные избирателями вопросы, преимущественно социально-экономического характера. Напомню, что, как было обещано ранее, встречи транслируются онлайн, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

В рамках мероприятий, посвященных Году семьи, глава государства поздравил три пары супругов-долгожителей и две многодетные семьи. Он пожелал им всем мира, здоровья и процветания.

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