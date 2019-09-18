Встреча при полном зале: Зинаида Гречаный пообщалась с жителями Дрокии (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась накануне с избирателями города Дрокия. Она представила им кандидата Партии социалистов на должность примара Дрокии Вячеслава Лупаческу и его команду, а также кандидатов ПСРМ в примары сел и районные советники Дрокиевского района для участия в местных выборах 20 октября.

– Рассказала о предвыборной программе Партии социалистов, сообщила, что у ПСРМ разработана предвыборная платформа для каждого населенного пункта страны, в том числе для Дрокии и Дрокиевского района. Отметила, что Партия социалистов в городе Дрокия и в большинстве сел Дрокиевского района обладает высоким рейтингом, однако команда ПСРМ понимает, что предстоит еще много работы. Заверила присутствующих, что ПСРМ предпримет все усилия для того, чтобы оправдать ожидания жителей города Дрокия и всего Дрокиевского района, – отметила лидер формирования на своей странице в соцсети.