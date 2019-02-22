Встреча президента с жителями Кишинева прошла в переполненном зале (ВИДЕО, ФОТО)

Встреча президента с жителями Кишинева прошла в переполненном зале (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня откровенную беседу с жителями столицы. Несмотря на поздний вечер, зал Дворца культуры железнодорожников был полон людей, пожелавших прийти на эту встречу.

– Кишиневцы задавали вопросы социально-экономического и личного характера – они давно ждут ответов и действий со стороны властей. Ответил на все заданные вопросы, подчеркнув, что только вместе мы изменим ситуацию к лучшему, – сообщил глава государства на своей странице в соцсети. 

Как и прежде, сегодня в рамках мероприятий к Году семьи он поздравил четыре пары супругов-долгожителей и пять многодетных семей и пожелал им всем здоровья и благополучия.

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