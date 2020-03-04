Встреча Кику – Чебан: о чем говорили премьер-министр и генпримар Кишинева

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Премьер-министр Ион Кику встретился этим утром с генеральным примаром муниципия Кишинев Ионом Чебаном. Градоначальник рассказал главе правительства о проектах примарии по модернизации и расширению дорожной инфраструктуры столицы.

В частности, он сообщил о планах примарии приобрести до конца этого года 100 автобусов из Беларуси для повышения качества общественного транспорта. Их будут собирать в Кишиневе, на базе муниципального автобусного парка, что обеспечит и рабочие места. Новые единицы транспорта будут приспособлены, в том числе, для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. После того, как соответствующее решение утвердит Муниципальный совет Кишинева, процедура будет запущена, а первые автобусы прибудут в страну в июне.

Чебан рассказал и о намерении примарии собрать в Кишиневе 50 новых троллейбусов, а также обустроить 10 тысяч парковочных мест для автомобилей. Премьер поприветствовал планы муниципалитета.

– Проблему общественного транспорта нужно решить быстро и эффективно. Слишком долго ее игнорировали, и зачастую этот вопрос вызывает много недовольства, – сказал он.

Стороны обсудили также краткосрочные и долгосрочные решения для очистной станции в Кишиневе. Ион Чебан рассказал о мерах, которые уже предпринимаются в этом направлении, а также о планах примарии.

– Это приоритет. Что бы мы ни делали, будь то отремонтированные дороги или инвестиции, все наши усилия будут напрасными, если мы не решим проблему с запахом, – добавил Кику.