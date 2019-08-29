Встреча Додона с советником Трампа: детали беседы (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который находится с визитом в Республике Молдова. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали их активизацию после мирной смены власти в начале июня.

– В этом контексте пришли к единому мнению о важности сохранения внутреннего консенсуса и продолжения внешней поддержки парламентского большинства и Правительства Республики Молдова. Кроме того, я положительно оценил повышенный интерес руководства США к построению более интенсивных контактов с нашей страной, напомнил о визитах высокопоставленных представителей Государственного департамента и Международного агентства по развитию (USAID), что свидетельствует о начале принципиально нового этапа развития стратегического партнерства между Республикой Молдова и США, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В продолжение беседы с Джоном Болтоном молдавский лидер выразил признательность американскому руководству за постоянную многостороннюю поддержку Республики Молдова. В частности, Игорь Додон отметил успешную реализацию проектов «Вызовы тысячелетия» и «Компакт», добавив, что Молдова рассчитывает на имплементацию новых масштабных программ.

– Подчеркнул также, что Администрация Президента в координации с Парламентом и Правительством будет и далее проводить взвешенную внешнюю политику для установления прагматических партнерских отношений со странами Запада и Востока. В этом контексте указал на необходимость мирного урегулирования приднестровского конфликта при соблюдении территориальной целостности Республики Молдова, – добавил глава государства.

В завершение встречи Игорь Додон сообщил американскому чиновнику о намерении выступить на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября. В связи с этим он подчеркнул, что Администрация Президента Республики Молдова рассчитывает на проведение двусторонней встречи с представителями американского руководства в Вашингтоне или Нью-Йорке.